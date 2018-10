Codecon Projetos de cinco empresas aprovadas no Codecon somam R$ 21,4 milhões Além do investimento, os empreendimentos devem criar 74 empregos

Foram aprovados nesta terça-feira (30), pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon), cinco projetos de empresas interessadas em construir e ampliar a criação de empregos diretos e indiretos em Campo Grande. As iniciativas somam R$ 21,4 milhões em investimentos e devem criar 74 novos empregos diretos.

Segundo informado pela assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), as propostas foram aprovadas por unanimidade, mas, o debate sobre os incentivos fiscais concedidos foram motivo para debate entre os participantes.

O secretário da Sedesc, Abrahão Malulei Neto, presidiu a reunião e observou: "A reunião de hoje foi das mais produtivas porque conseguimos aprovar por unanimidade, cinco projetos em diferentes áreas, cujos investimentos e criação de novos empregos serão muito significativos para o desenvolvimento empresarial de Campo Grande”.

SOBRE OS PROJETOS

Na reunião foram aprovados projetos dos seguintes segmentos comerciais:

– Laticínios Tradição de Minas – Indústria e Comércio de Produtos Lácteos – investimento previsto de R$ 5,134 milhões com criação de 17 empregos diretos; concedida doação de área de até 50 mil m² e redução do ISSQN para 3% sobre as obras de construção civil;

– R&A Comércio de Mármores e Granitos – investimento previsto de R$ 1,258 milhões com criação de 13 novos empregos diretos; foi concedida doação de área de até 20 mil m² e isenção de 30% do IPTU por 3 anos;

– Sigo Procedimentos Homeopáticos (produção e comercialização de medicamentos veterinários de natureza homeopática) – investimento de R$ 320 mil e criação de 14 novos empregos diretos, foram concedidos os seguintes benefícios: redução de 50% do IPTU por 7 anos, redução do ISSQN para 3% incidente sobre as obras de adequação das instalações.

– Centro Radiológico Campo Grande – investimento previsto de R$ 12,254 milhões com criação de 20 novos empregos diretos; foram concedidos os seguintes benefícios: redução para 3% do ISSQN incidente sobre as obras de construção civil e isenção de 80% do IPTU por 8 anos;

– G3S Comércio e Indústria de Ferro e Aço (processamento e comércio atacadista de resíduos sólidos metálicos) – investimento previsto de R$ 2,473 milhões com criação de 10 novos empregos diretos; concedida doação de área de até 26 mil m², redução da alíquota do ISSQN para 3% sobre as obras de construção civil e isenção de 50% do IPTU por 5 anos.