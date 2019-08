Foz do Iguaçu Projetos do MS serão apresentados no Fórum Nacional de Habitação em Foz do Iguaçu

A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, está participando do 66° Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). O evento começou nesta quarta-feira (21.8) e segue até dia 23 de agosto, no Hotel Viale Cataratas, Foz de Iguaçu/PR.

Um dos objetivos do encontro é a apresentação de propostas para o setor habitacional. Entre as pautas em discussão estão o atual panorama da habitação de interesse social no país, o processo de regularização fundiária, alternativas para a política habitacional sustentável, novas tecnologias e políticas exitosas de HIS desenvolvidas por estados e municípios.

Amanhã (22.08), Maria do Carmo apresenta o projeto Lote Urbanizado, que já é realidade no Estado, e também o Projeto de Substituição de Moradia Precária, vencedor do Prêmio Selo de Mérito 2019, na categoria Projetos, planos e programas voltados para a produção ou gestão de habitação de interesse social”.

O evento é promovido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), com o apoio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e da Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu (Fozhabita).