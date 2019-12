PromoÃ§Ã£o de Natal sorteia atÃ© 22 iPhones em Shopping da Capital

Promoção de Natal sorteia até 22 iPhones em Shopping da Capital Ação vai até a véspera do Natal de 2019 e sorteios serão realizados no dia 26

Foto: Divulgação

O Shopping Campo Grande vai sortear até 22 iPhones 11 entre seus clientes. A promoção especial de Natal começou na sexta-feira (29/11) e vai até o dia 24 de dezembro e os sorteios serão realizados no dia 26 de dezembro, às 15h.

Para concorrer aos prêmios, o cliente precisa somar R$ 450,00 em notas ou cupons fiscais de compras realizadas nas lojas participantes da promoção, que deverão ser trocados por um cupom para participar do sorteio. As trocas devem ser realizadas no segundo piso, antigo Clube Melissa.

Os clientes poderão, ainda, aproveitar o período de promoções da Black Friday Shopping Campo Grande, de 29/11 a 01/12, para acumular notas fiscais para a Promoção de Natal.

A promoção não contempla lojas de serviços e de medicamentos. O regulamento pode ser consultado ao lado do stand de trocas e no site www.shoppingcampogrande.com.br.