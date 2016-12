Câmara Promovendo festas há 8 anos na Capital, produtor recebe troféu Melhor do Ano

Foto: Divulgação

Há oito anos organizando festas em Campo Grande, o produtor de eventos Jean Adrian Medina, de 26 anos, mais conhecido como Jean Paçoka, recebeu nesta quinta-feira (16) na Câmara da Capital o troféu de melhor do ano. Além da premiação também recebeu moção de congratulação pelo vereador Coringa (PSD).

Medina organiza festas há oito anos, e em 2016 realizou mais de 60 eventos e bateu recorde de público em seus eventos. Para Jean, a premiação tem um significado importante para quem trabalha com organização de shows.

“Essa premiação significa o topo pra mim, além do público ser fiel e não faltar em nossos eventos. Essa é a grande satisfação que recebemos. Meus eventos eu faço com amor, carinho e responsabilidade, já o sucesso é consequência do nosso trabalho”, avaliou Paçoka.

Jean também organiza todos os anos a festa Os Melhores do Ano, o evento tem data marcada e acontece nesta sexta-feira (16) na casa de show Macalé, a partir 23h, serão homenageados com premiação vários artistas das seguintes categorias: duplas, pagode, funk e DJs e equipes de alto som.

Serviço -Outras informações sobre o evento podem ser obtidas no número (67) 99246-4444.