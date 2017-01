Saúde Prontomed passa a atender pediatria 24 horas na Santa Casa

O ano de 2017 começou com uma novidade no pronto atendimento de convênios e particulares da Santa Casa. A partir de agora, as mamães que necessitarem de atendimentos para seus filhos poderão procurar o Prontomed do hospital que terá médicos plantonistas urgencistas e ortopedistas 24 horas por dia.

Desde o dia dois de janeiro de 2017, as mães contam com dois clínicos gerais, um pediatra e um ortopedista de plantão para atendimento e se necessário exames laboratoriais, raio-x, tomografia computadorizada, endoscopia, exames cardiológicos, ultrassom, entre outros. O Prontomed conta com 27 leitos em toda sua unidade sendo 1 leito de emergência pediátrica e sete leitos de observação pediátrica (infraestrutura provisória).

Para a chefe de enfermagem do Prontomed, Gabrielle Rosa, Campo Grande tem um déficit de locais para assistência à saúde infantil e a pediatria 24 horas vem para diminuir a carência deste tipo de suporte. “Temos em nossa cidade um amplo déficit de locais para assistência à saúde infantil. A abertura do atendimento no Prontomed voltado para este público, vem como importante parceria para diminuir a carência deste tipo de suporte. A expectativa de boa assistência, qualidade e satisfação com o serviço, é a garantia que ofertamos as pessoas para este novo atendimento”.

Inicialmente, os convênios atendidos são: São Francisco: Usuários do Plano Liberté, Base Aérea, Marinha, Mapfre Saúde, FAHME, Santa Casa Saúde (Plano Antigo), Santa Casa Saúde (Plano Novo), Particular e Grupo Nippon.

O presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, afirma que o plano de reestruturação do Prontomed foi baseado em um único valor: dedicação com as pessoas. “Atender de forma integral e humanizada é o maior objetivo do Prontomed. Dedicação com as pessoas. Com base neste valor, foi elaborado o plano de reforma e reestruturação do Prontomed. O local tem uma estrutura planejada para garantir conforto em todas as áreas”, finaliza.