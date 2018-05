Greve Proposta de Azambuja agrada e Sindicam anuncia fim da greve em MS "Apenas alguns caminhoneiros, os autônomos, devem ainda discutir proposta hoje pela manhã"

Muitos caminhoneiros ainda seguem mobilizados nos pontos de concentração, o Sindicam-MS (Sindicato dos Caminhoneiros de Mato Grosso do Sul) anunciou oficialmente o fim da greve da categoria em Mato Grosso do Sul. O presidente do sindicato, Roberto Sinai, diz que a categoria se reuniu e decidiu acatar a proposta do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), de negociar redução no ICMS somente após o fim da greve.

A proposta feita pelo Governo Estadual de redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do diesel de 17% para 12% foi bem vista pelos sindicalizados, e os caminhoneiros concordaram em voltar ao trabalho nesta quarta-feira (30), segundo Sinai.

Em Mato Grosso do Sul, o movimento dos caminhoneiros é dividido. Enquanto o sindicato envolve empresas transportadoras e funcionários, também há um movimento de trabalhadores autônomos. Entre os caminhoneiros autônomos, a posição era de desconfiança frente à proposta do Governo de MS e a categoria iria discutir o fim da greve na manhã desta quarta-feira (30), no posto Caravaggio.

Mesmo assim, de acordo com o presidente do Sindicam-MS, a proposta foi aceita entre as transportadoras e funcionários, que acreditam no cumprimento da oferta feita pelo governador. “Foi uma reunião com diversos segmentos da sociedade, o governo vai cumprir. Existe uma seriedade por parte do Governo do Estado. Todos foram convidados, tinha muitos representantes da categoria que compareceram”, diz Sinai.

A princípio, as reivindicações incluíam a redução do valor dos combustíveis em 30%, mas mesmo que todos os pedidos não tenham sido atendidos, o presidente do sindicato afirma que o balanço da greve é positivo. “Ficou bem clara a força da categoria, isso é muito positivo. Além disso, conseguimos a redução do ICMS de 17% para 12%, além de 30% dos fretes da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e 10% de redução no preço do diesel pela Petrobras”. (Com informações do site Midiamax).