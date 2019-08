Jardim Carioca Próprio tio entrega e esfaqueador de mulheres do Carioca é preso 'Moleque Travesso' confessou a série de crimes no bairro

A Polícia Civil identificou como Felipe da Silva Gamarra, mais conhecido como 'Moleque Travesso', 25 anos, o acusado de roubar e estuprar mulheres no Jardim Carioca, região oeste de Campo Grande.

As investigações que elucidaram uma série de crimes foram comandadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf). O acusado foi preso em Anastácio pela Polícia Militar, após ser entregue por um familiar.

Conforme o delegado titular da Derf, Reginaldo Salomão, a prisão foi possível graças "à grande contribuição da população, que colaborou com a Polícia Civil repassando características físicas do suspeito, bem como dando informações de pessoas do bairro, possibilitando inclusive a confecção de um retrato falado muito próximo da fisionomia do agressor."

Com a circulação de notícias dos crimes e devido ao intenso trabalho realizado pela polícias Civil e Militar no bairro, Gamarra acabou fugindo para a casa de um tio na cidade interiorana.

Ao tomar conhecimento de que o sobrinho estava sendo procurado, o familiar entrou em contato com a Polícia Militar que foi até a residência, efetuou a prisão e entregou o suspeito na delegacia local.

Segundo Salomão, naquele momento não se tinha ciência dos bárbaros crimes cometidos pelo homem no Jardim Carioca, em Campo Grande. O alerta foi dado por um investigador e o delegado Wilkson Vasco Francisco Lima, entrou em contato com a Derf, inclusive enviando fotos atualizadas do suspeito.

Policiais da Derf deslocaram até Anastácio e realizaram a transferência do suspeito para Campo Grande, onde ele foi interrogado, entrou em contradições e acabou confessando a autoria dos estupros e tentativas de homicídios ocorridas nos últimos dias no Jardim Carioca.

Conforme o delegado, ele inclusive informou detalhes da ação e escolha das vítimas. Gamarra ainda forneceu informações que levaram a apreensão das roupas que usava nos dias do crime.