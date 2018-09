Saúde Prorrogada pela segunda vez campanha de vacinação na Capital "Foram notificados 21 casos suspeitos de Sarampo"

Foto: Reprodução

A Campanha de Vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite foi prorrogada até o próximo domingo, dia 23 de setembro, para imunizar crianças de 1 ano a menores de 5 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande vai estender a mobilização para atingir a meta de vacinar 95% do público alvo estimado em 47,5 mil e levando em consideração que em 2018 foram notificados 21 casos suspeitos de Sarampo, sendo que, atualmente, apenas um caso (criança de 3 anos) é investigado e os demais forma descartados.

O Balanço com o quantitativo de doses aplicadas será divulgado nos próximos dias, mas até a última sexta-feira (14) cerca de 6,6 mil crianças ainda precisavam ser levadas pelos pais ou responsáveis para receber as vacinas. A cobertura vacinal de sarampo e poliomielite estava em 85,55% e 86,06%, respectivamente.

As 68 salas de vacinação das unidades básicas de saúde (UBS/UBSF) funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45. No sábado e domingo (22 e 23 de setembro), a Sesau vai disponibilizar quatro unidades para vacinar: Centros Regionais de Saúde (CRS) Nova Bahia, Tiradentes, Aero Rancho e Coophavila. Estes locais vão funcionar das 6h15 às 17h45, com intervalo para o almoço.

Mesmo que a criança já tenha recebido as doses das vacinas no passado, precisam tomar outra dose durante a Campanha para garantir a imunização contra as doenças. Os pais e responsáveis são atores sociais importantes no processo de manutenção da eliminação das doenças imunopreveníveis e por isso devem comparecer às UBS/UBSF com suas crianças, levando a caderneta de vacinação para avaliação e registro da vacina.

O Ministério da Saúde reforça que todos os pais e responsáveis têm a obrigação de atualizar as cadernetas de seus filhos, em especial das crianças menores de cinco anos que devem ser vacinadas, conforme esquema de vacinação de rotina.

Em Campo Grande, a Campanha é somente para crianças. O público adulto neste momento não será vacinado.