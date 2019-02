Inscrições Prorrogadas inscrições em processo seletivo para contratação de Assistentes de Atividades Educaciona

Foi prorrogado nesta quinta-feira (21/2), o prazo para as inscrições no Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de Assistentes de Atividades Educacionais, aberto na segunda-feira (18/2). Com vagas disponíveis em todos os municípios de MS, os candidatos poderão efetuar as inscrições até o dia 25 de fevereiro (exceto sábado e domingo).

Para participar, os interessados deverão apresentar as fichas de inscrição (disponíveis no edital de abertura), acompanhadas dos documentos pessoais (cópias e originais) nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) especificadas para cada município, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, conforme edital do processo.

Os profissionais selecionados, no Processo Seletivo, exercerão a função de Técnico de Suporte em Tecnologia (TST) nas unidades da Rede Estadual de Ensino (REE), tais como escolas e extensões.

Leia as publicações para conseguir participar do processo seletivo

Edital de abertura (18.02)

Edital de prorrogação (21.02)

Anexo III – Ficha de Inscrição

Anexo IV – Curriculum Vitae