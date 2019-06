MEIO AMBIENTE ‘Proteção ambiental e seus reflexos nas terras indígenas’ será tema de palestra em MS Evento acontecerá no dia 13 de junho na UFGD em Dourados

Palestra conta com apoio do MPF Foto: Divulgação

Na quinta-feira (13), às 19h, no Cineauditório da Unidade 1 da UFGD, o Senador Fabiano Contarato (REDE-ES) vai ministrar a palestra intitulada "Desafios para a proteção ambiental no Brasil e seus reflexos nas terras indígenas".

O Senador Fabiano Contarato é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal e integra a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. A Comissão de Meio Ambiente do Senado, por ele presidida, analisa assuntos pertinentes à defesa do meio ambiente, ao controle da poluição e conservação da natureza.

A Comissão também trata de temas relacionados à fiscalização dos alimentos e dos produtos e insumos agrícolas e pecuários; desenvolvimento sustentável; direito ambiental e agências reguladoras na área de meio ambiente, inclusive a Agência Nacional de Águas (ANA).

A palestra é uma realização da Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIR-UFGD) e conta com apoio do Ministério Público Federal (MPF). Haverá emissão de certificado de 3h. Aqui o link para inscrição.