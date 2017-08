Meio Ambiente Proteção às espécies ameaçadas de extinção terá reforço no País Ministério do Meio Ambiente vai criar novas unidades de conservação para reforçar a proteção ao habitat natural desses animais

Primatas habitam sobretudo regiões de Mata Atlântica e Amazônia Foto: Arquivo/ICMBio

O Ministério do Meio Ambiente vai reforçar a proteção às espécies de primatas ameaçadas de extinção. As ações serão direções à preservação do habitat natural desses animais, para garantir sua sobrevivência.

Para tanto, a Operação Primatas vai adotar novas estratégias, voltadas sobretudo às 35 espécies mais vulneráveis, e incluem a criação de unidades de conservação para proteção das espécies.

Esses animais habitam regiões de Mata Atlântica e Amazônica. O Brasil possui 150 espécies e subespécies de primatas, o que coloca o País como líder mundial nesse tipo de riqueza.

De acordo com estudos, as principais ameaças são a perda, a fragmentação e a degradação dos habitats, a caça e a apanha, a introdução de espécies invasoras e as doenças, impactos relacionados a vetores como expansão agropecuária e urbana, empreendimentos de infraestrutura e mudança do clima.