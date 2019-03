IFMS Prova de concurso público para professor do IFMS será aplicada no domingo

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aplica no domingo, 31, a prova objetiva do concurso público para professor do ensino básico, técnico e tecnológico. Foram registrados 2.641 inscritos para as 18 vagas ofertadas em diferentes áreas.

A prova será realizada na Universidade Uniderp, em Campo Grande, na Rua Ceará, 333, Bairro Miguel Couto, a partir das 8 horas (horário oficial de Mato Grosso do Sul). O ensalamento dos candidatos está disponível aqui.

O acesso de todos os candidatos será pelo portão do bloco 8 (em frente ao ponto de ônibus da Rua Ceará), que ficará aberto das 7h às 7h30.

De caráter classificatório e eliminatório, a prova terá duração máxima de três horas e será composta por 25 questões, de acordo com o conteúdo programático e bibliografia disponibilizados.

Os candidatos somente poderão utilizar caneta esferográfica de material transparente de tinta preta.

Cronograma - A previsão é que o gabarito preliminar seja divulgado no dia seguinte, e o definitivo no dia 23 de abril.

A publicação das notas da prova objetiva, assim como da convocação para a prova de desempenho didático e da heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros, está prevista para 25 de abril.

A realização das provas de desempenho didático está prevista para maio, e consistirá na apresentação de uma aula sobre o tema sorteado com duração de 15 a 20 minutos.

A prova de títulos será de caráter classificatório e terá como objetivo avaliar o aperfeiçoamento profissional e a atuação no exercício da docência e/ou experiência profissional na área. A pontuação será baseada na apresentação do currículo e nos comprovantes apresentados em relação às atividades desenvolvidas pelo candidato.

O resultado final do certame deverá ser publicado em junho.

Vagas - De acordo com o edital de abertura do concurso, os aprovados poderão exercer as atividades em um dos dez campi do IFMS, localizados em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato dependerá da sua classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo.

A remuneração por 40 horas de trabalho semanais varia entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, dependendo da titulação do candidato, e é acrescida de auxílio alimentação mensal de R$ 458,00.

O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, que impede o exercício em outra atividade pública ou privada.

Em caso de dúvidas sobre o certame, o contato deve ser feito pelo e-mail concurso.docente@ifms.edu.br.