UFMS Prova do Vestibular da UFMS acontece no domingo

As provas do Vestibular UFMS 2019 serão aplicadas neste domingo, nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Os locais de prova podem ser conferidos no site www.ufms.br.

O início das provas será às 8 horas, com o término às 12 horas.

Os participantes devem chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência ao local de prova, e portar somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente e um documento de identidade original com foto. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha e ou corretivo.

As provas são compostas de 60 questões objetivas e de múltipla escolha. Cada questão terá um enunciado e cinco alternativas identificadas pelas letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, com apenas uma alternativa correta. Serão desclassificados aqueles que zeraram a redação ou não realizaram o Enem 2018.

A divulgação oficial do gabarito está prevista para o dia 04 de dezembro, e o resultado final para o dia 04 de fevereiro, ambos a partir das 17 horas.

Os convocados na primeira chamada deverão efetuar a matrícula entre os dias 07 e 12 de fevereiro.