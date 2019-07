Dourados Prova para candidatos a conselheiro tutelar será no domingo

Os candidatos inscritos às eleições para o cargo de conselheiro tutelar em Dourados, mandato 2020/2023, deverão fazer as provas escritas no próximo domingo, dia 28 de julho.

Conforme resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicada na edição de quinta-feira (18) do Diário Oficial do município, a prova escrita será aplicada na Faculdade Anhanguera, no horário das 8h às 12h.

O candidato deverá estar no local com 30 minutos de antecedência. O portão será fechado às 8h, impreterivelmente e a prova terá início às 8h15 pontualmente. A Anhanguera fica na Rua Manoel Santiago, 1155 – Jardim Itaipu.

Já na edição do dia 17, foi publicada resolução eleitoral com a relação das inscrições deferidas e indeferidas dos candidatos a conselheiro tutelar. Do total de 37 inscrições, 32 foram deferidas e cinco indeferidas por não atenderem aos requisitos estabelecidos em edital.

ELEIÇÃO

A eleição será no dia 6 de outubro e destina-se à escolha de dez membros titulares e dez membros suplentes que atuarão nos Conselhos Tutelares Centro (cinco titulares e cinco suplentes) e Leste (mesma quantidade). O mandato é de quatro anos.

Podem votar na escolha dos conselheiros tutelares todos os cidadãos maiores de 16 anos inscritos como eleitores no município de Dourados e que estejam quites com as obrigações eleitorais.