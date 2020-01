Provas do Enade serÃ£o aplicadas em 22 de novembro; confira cursos avaliados

EDUCAÇÃO SUPERIOR Provas do Enade serão aplicadas em 22 de novembro; confira cursos avaliados MEC divulgou o regulamento do exame nesta segunda-feira, 6 de janeiro

As provas da edição deste ano do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) vão ser aplicadas em 22 de novembro, a partir das 13h30, no horário de Brasília. A informação foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 6 de janeiro, em edital no Diário Oficial da União (DOU).



O Enade é destinado a estudantes concluintes de cursos de graduação. Ingressantes também são inscritos, mas não fazem o teste. Somente alunos habilitados que realizaram a prova podem obter o diploma de graduação. Nesta edição, de acordo com o edital, serão avaliados estudantes vinculados a 30 áreas de formação superior, por meio de cursos tecnológicos, de bacharelado e de licenciatura.



Vinculado ao MEC, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, irá divulgar em breve — e também por meio de edital — cronograma, prazos, procedimentos técnicos e quais são as responsabilidades das instituições de educação superior e dos estudantes.



Confira lista dos cursos que serão avaliados:



I - Áreas relativas ao grau de licenciatura:



a) Artes Visuais;



b) Ciência da Computação;



c) Ciências Biológicas;



d) Ciências Sociais;



e) Educação Física;



f) Filosofia;



g) Física;



h) Geografia;



i) História;



j) Letras - Inglês;



k) Letras - Português;



l) Letras - Português e Espanhol;



m) Letras - Português e Inglês;



n) Matemática;



o) Música;



p) Pedagogia;



q) Química.



II - Áreas relativas ao grau de bacharel:



a) Ciência da Computação;



b) Ciências Biológicas;



c) Ciências Sociais;



d) Design;



e) Educação Física;



f) Filosofia;



g) Geografia;



h) História;



i) Química;



j) Sistemas de Informação.



III - Áreas relativas ao grau de tecnólogo:



a) Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;



b) Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação;



c) Tecnologia em Redes de Computadores.



Os estudantes habilitados para o Enade deverão ser inscritos pelas instituições de educação superior vinculadas ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).



O exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.



O Ciclo Avaliativo do Enade determina as áreas de avaliação e os cursos a elas vinculados. Em 2020, os cursos pertencem às áreas de conhecimento do Ano II do Ciclo Avaliativo, que tem foco nos bacharelados e licenciaturas de ciência exatas e áreas afins, e, no caso dos cursos superiores de tecnologia, nas áreas de controle e processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura e produto industrial.