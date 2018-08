Educação Provas do Encceja acontecem neste domingo em todo o País Avaliações ocorrerão nos períodos matutino e vespertino, com a abertura dos portões 8h e 14h30, horário de Brasília, respectivamente.

Acontece domingo (5.8), o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), nas escolas de todo o País. A avaliação é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação.

Composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha – e uma proposta de Redação – o exame será aplicado em um único dia, em 21 municípios de Mato Grosso do Sul, nos turnos matutino e vespertino, para os ensinos Fundamental e Médio. Serão utilizados mais de 240 locais de aplicação, entre unidades escolares das redes estadual e municipais.

A avaliação deste ano será aplicada no dia 5 de agosto, com base no horário de Brasília, nos períodos matutino e vespertino. Pela manhã, os portões serão abertos às 8h, fechados na marca de 8h45 e o início das provas será 9h com término estipulado para 13h.

No período da tarde, a abertura dos portões será 14h30, com fechamento 15h15. O início da avaliação será a partir das 15h30 e o encerramento está previsto para 20h30.

Com o objetivo de aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram os ensinos Fundamental ou Médio na idade adequada, o Exame é aplicado pelo Inep, mas a emissão do certificado e declaração de proficiência é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam Termo de Adesão ao Encceja.

Para obter o certificado ou a declaração de proficiência, o participante deve fazer, no mínimo, 100 dos 200 pontos possíveis em cada uma das áreas de conhecimento. Na redação, é necessário alcançar nota igual ou superior a cinco pontos, em uma escala que varia de zero a dez.

Os estudantes inscritos podem conferir o local das provas pelo endereço eletrônico.