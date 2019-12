POLÍTICA PSD Nacional promove encontro para mulheres nesta sexta em Campo Grande A presidente do PSD Mulher de Mato Grosso do Sul, Maria Thereza Trad (Tetê Trad), manifesta satisfação em receber o grupo e convida a todas as mulheres para comparecerem no local a partir das 9 horas

O Partido Social Democrático (PSD) promove nesta sexta-feira (20), das 9h às 13h, o Encontro PSD Mulher Nacional em Campo Grande, no Grand Park Hotel. O evento é voltado para a valorização feminina. E, durante a cerimônia de abertura, prevista para 10h, haverá a participação simbólica do presidente nacional da sigla Gilberto Kassab, do presidente regional, senador Nelsinho Trad, do deputado federal Fábio Trad, do prefeito Marquinhos Trad, do deputado estadual Londres Machado e de lideranças do partido em apoio às mulheres pessedistas.

A presidente do PSD Mulher de Mato Grosso do Sul, Maria Thereza Trad (Tetê Trad), manifesta satisfação em receber o grupo e convida a todas as mulheres para comparecerem no local a partir das 9 horas, onde haverá espaço para maquiagens e fotos. “Será o momento de confraternização entre nós mulheres e de importância a elevação da auto-estima. Também aproveitaremos a ocasião especial para destacar a vinda da subsecretária da Mulher de Campo Grande, Carla Stephanini, ao partido. Oficialmente, ela estará se filiando ao PSD”, comentou a presidente do PSD Mulher.



PALESTRAS



Tetê Trad ministrará palestra sobre violência doméstica. Em seguida, a vice-prefeita Adriane Lopes falará de ações desenvolvidas pelo município de Campo Grande e a coordenadora geral da Casa da Mulher Brasileira, Tai Loschi, vai informar sobre as atividades oferecidas pelo estabelecimento que se tornou referência no país.



Educação como instrumento para o auxílio de mulheres no desenvolvimento humano e profissional também será debatido pela educadora Aldomira da Cunha, diretora da Escola Municipal Iracema Maria Vicente.

A advogada Katarina Viana, de São Paulo, vai apresentar as novas regras eleitorais. As participantes também vão ouvir a história de empreendedorismo e sucesso de Andrea Diniz, que de desempregada passsou a fazer bolos, transformou a sua vida e se tornou confeiteira premiada internacionalmente.

E, para o encerramento, o coach Eder Wagner falará sobre ser a protagonista em suas ações com dicas práticas sobre atitudes no dia-a-dia. “Somos capazes de tudo, quando realmente desejamos”, comentou o palestrante.