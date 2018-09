PTB parabeniza presidente Nelsinho Trad por seu aniversário

O presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Nelsinho Trad comemora hoje (05/9) seu aniversário.

Nelsinho assumiu a presidência do PTB em 21 de agosto de 2015, fortalecendo a sigla em Mato Grosso do Sul. Nelsinho disputa as eleições para uma vaga ao Senado Federal.