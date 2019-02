SED Publicação traz nova relação de profissionais cadastrados para a função de professor temporário Lista final, disponível no DOE, possui identificação nominal dos inscritos e dos municípios para lotação. Suplemento fica à disposição das unidades da Rede Estadual para regime de convocação

A Secretaria de Estado de Educação (SED) disponibilizou, nesta terça-feira (26.2), uma nova relação de profissionais inscritos que permanecerão à disposição das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE). A lista final – disponível no Suplemento II do Diário Oficial do Estado(DOE) – é voltada para o preenchimento das vagas na função de docente em caráter temporário, válida para o ano letivo de 2019.

Com o período de convocação já iniciado ainda antes da abertura do Ano Escolar, neste mês de fevereiro, os profissionais presentes na relação publicada hoje serão chamados de acordo com as necessidades de cada escola da REE. As convocações poderão ocorrer durante as primeiras semanas de aula ou em substituição ao professor titular, de acordo com a carga horária do respectivo cargo.

Para a substituição de docentes afastados ou licenciados, o acionamento do cadastro fica condicionado à comprovação do afastamento do professor a ser substituído. Somente após a definição dessa etapa é que a unidade escolar poderá dar entrada na solicitação de um novo profissional, em caráter temporário.

Aptos para o exercício da função, os professores temporários ficam à disposição para o atendimento à Educação Básica e programas ou projetos educacionais da SED, tais como o Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA), Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre outros.