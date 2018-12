Transporte escolar Publicada doação de 11 veículos de transporte escolar para municípios do interior de MS Municípios de Douradina, Coronel Sapucaia e Japorã, responsáveis por abrigar seis escolas da Rede Estadual de Ensino, serão beneficiados com a medida.

Foi publicada na edição nº 9.799 do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (12.12), os termos de doação de 11 veículos de transporte escolar, para uso rural e urbano, realizada pelo Governo do Estado – por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED). Desta vez, a medida vai beneficiar os municípios de Douradina, Coronel Sapucaia e Japorã, que abrigam seis escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), responsáveis pelo atendimento à quase quatro mil estudantes da Rede.

Entre os beneficiados, o destaque fica para Coronel Sapucaia. Com 2.169 estudantes da REE matriculados em três escolas, sendo uma unidade escolar indígena, o município vai receber quatro veículos, com o valor estimado de R$ 598.000,00. Somados, os 11 veículos doados totalizam R$ 1.595 milhão, em valores estimados.

Outras doações

Neste mês de dezembro, foram publicados outros 16 termos de doação, beneficiando diversos municípios do interior do Estado. Com as medidas, 68 veículos já foram repassados para os municípios de Bataguassu, Coxim, Alcinópolis, Aral Moreira, Corguinho, Deodápolis, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Nova Andradina, Taquarussu, Ladário, Jaraguari, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Santa Rita do Pardo e Antônio João.

Hoje, somados à Douradina, Coronel Sapucaia e Japorã, os municípios beneficiados pela doação dos veículos são responsáveis por abrigar 79 escolas da Rede Estadual de Ensino, com mais de 36 mil estudantes matriculados. O valor estimado de todos os veículos repassados, já ultrapassa a marca de R$ 11 milhões.