Escolas Publicada relação de classificados para as escolas estaduais em tempo integral

Foi publicada nesta quarta-feira (16.01), no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital do Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), voltado para professores da Rede Estadual de Ensino (REE) que desejam ingressar nas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, do Programa Escola da Autoria. A Relação completa dos profissionais classificados está disponível nas páginas 6 a 10 da edição n. 9.822 do DOE.

Exclusivo para professores efetivos do Quadro Permanente do Magistério da Rede Estadual de Ensino (REE), o processo seletivo é direcionado para aqueles habilitados em concurso que contemple a Educação Básica.

Os profissionais selecionados deverão, ainda, assinar um Termo de Adesão ao regime de Dedicação Plena e Integral, comprometendo-se a cumprir a carga horária integralmente, em ambiente escolar.

De acordo com o edital de abertura do processo, divulgado em dezembro de 2018, o professor selecionado para atuar no Programa não poderá desempenhar qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada, durante o período diurno.