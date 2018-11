Contratação temporária Publicada relação de convocados para contratação temporária em três municípios de MS

Foi publicada na edição desta segunda-feira (19) do Diário Oficial do Estado (DOE), a relação com os nomes dos candidatos convocados para contratação, em caráter temporário, para atuação nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) dos municípios de Campo Grande, Amambai e Coxim. De acordo com o item nº 3 do documento, a duração do contrato será de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

As contratações serão realizadas, exclusivamente, nesta segunda-feira (19.11), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, no local especificado no anexo I do edital, devendo o candidato comparecer na data e endereço especificados, munido de cópia dos documentos solicitados, acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. São eles:

a) título de eleitor e certidão de quitação eleitoral;

b) cadastramento no PIS/Pasep;

c) certidão de Nascimento ou Casamento;

d) certidão de Nascimento e CPF dos filhos dependentes;

e) comprovante de quitação com as obrigações militares, quando couber;

f) declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio individual;

g) declaração de não acúmulo de cargos;

h) comprovante de tipagem sanguínea;

i) carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página onde consta o número, identificação do trabalhador, foto e última rescisão de contrato de trabalho);

j) comprovante de residência;

k) uma foto 3×4;

l) atestado médico que comprove aptidão física e mental para o exercício das funções;

m) comprovante de Conta Corrente no Banco do Brasil;

n) documento de Identidade;

o) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

p) comprovante de escolaridade;

q) currículo vitae.

Entre os requisitos básicos para a contratação, o candidato deve: ser brasileiro nato ou naturalizado; estar em gozo dos direitos políticos e civis; ter idade mínima de 18 anos completos; comprovar escolaridade mínima exigida; ser considerado apto, física e mentalmente, para o exercício das funções, por meio de atestado médico; estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; não acumular cargo ou emprego público das esferas Federal, Estadual ou Municipal.

Ainda de acordo com o edital, os candidatos deverão comparecer no local, data e horários presentes na publicação. O não comparecimento, a inobservância do prazo ou a não comprovação dos requisitos e condições legais para contratação, resultarão na exclusão do Processo Seletivo.

Mais informações, na página 5 da edição nº 9.782 do DOE.