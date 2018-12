Processo Seletivo Publicado gabarito de avaliação do Processo Seletivo Interno para coordenadores pedagógicos da SED Seleção de pessoal é voltada para efetivos da REE, que passarão a compor o Cadastro de Professores Aptos ao exercício da função de Coordenador Pedagógico.

Foi publicado nesta quarta-feira (12.12), no Diário Oficial do Estado (DOE), o gabarito oficial referente à prova de conhecimento específico do Processo Seletivo Interno para coordenadores pedagógicos da Secretaria de Estado de Educação (SED). Primeira fase de avaliação do Processo, a avaliação escrita foi realizada no sábado, 8 de dezembro.

Os profissionais de Educação Básica considerados aptos no Processo Seletivo deverão compor, por município, o Cadastro de Professores Aptos pelo período de dois anos. O prazo pode ser prorrogado por igual período a critério da Administração.

Caberá à direção escolar efetuar a escolha do profissional que compõe o Cadastro, de acordo com as necessidades de cada unidade escolar, respeitando os requisitos estabelecidos na Resolução/SED nº 3.518, de 21 de novembro de 2018.

Mais informações estão presentes na edição nº 9.786, do DOE, nas páginas 8 e 9.