Público jovem e artistas regionais marcam a 3ª edição da Flibonito A 3ª Feira de Literária de Bonito acontece entre os dias 6 e 10 de dezembro

Foto: Maurício Alves

A 3ª Feira de Literária de Bonito foi lançada oficialmente na manhã desta sexta-feira (1) na Livraria Leparole, em Campo Grande, com presença de intelectuais, escritores, artistas e demais nomes que vão compor a Flibonito 2017. O coordenador Carlos Porto adiantou que a Praça da Liberdade continua sendo palco do evento e que as prioridades deste ano são para os autores regionais e o público jovem.

“Optamos pela regionalização das atrações para garantir a continuidade da Feira sem perder a qualidade. Neste ano teremos uma programação 30% maior do que anterior, com 100% de artistas regionais, que vão desde escritores, como Raquel Navera, ao teatro, com o já famoso Teatral Grupo de Risco e a música, com Geraldo Espíndola e outros grandes nomes do nosso Estado”.

A Flibonito começa na próxima quarta-feira (6) e segue até domingo (10). Serão quatro dias de poesia, rodas de leitura, apresentações culturais, teatros, debates, oficinas, lançamentos de livros, com direto a autografo e bate-papo com escritores e também muita musica boa. Clarice Lispector e Maria Glória Sá Rosa serão as homenageadas da festa e também tema de algumas das oficinas.

O diretor-presidente da Fertel, Bosco Martins, no ato representando o governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athaide Nery e o prefeito de Bonito, Odilson Soares, também parabenizou a programação, reforçando que a Flibonito se destaca cada vez mais como um meio de interação entre os jovens e a literatura. “O grande legado que a Flibonito tem deixado é a conquista cada vez maior do público jovem. Esse é o grande valor de tudo isso, a experiência que proporciona as escolas do município, que no final são os grande beneficiados. Não se nasce leitor, torna-se leitor. Então tudo isso é uma construção na formação dos jovens”, disse.

Já no primeiro dia, apresentações culturais do município invadem o palco principal durante toda a tarde e seguem até às 20 horas, com uma pausa para abertura oficial, às 18 horas. Na quinta-feira (7) a programação tem início às 7h30 com a intervenção literária com Ruberval Cunha, espetáculos teatrais e contação de histórias com os alunos das escolas do município.

O Espetáculo Musical Duo JK abre a programação de shows, que ainda conta com Geraldo Espíndola, na sexta-feira (8), Guilherme Rondon e Maria Alice, no sábado (9) e Melanina Sound Clube feat André Stabile no domingo (10).

O público da primeira edição do evento, em 2015, reuniu 15 mil pessoas e em 2016, a Flibonito envolveu cerca de 60 participantes, entre escritores, artistas e jornalistas. Foram mais de 40 horas de atrações culturais, que envolveram moradores e visitantes. A expectativa para este ano é um publico ainda maior.