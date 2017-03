Puccinelli em campanha, serÃ¡?!

Em alta Puccinelli em campanha, será?!

#Lançamento

Larissa e Mariana lançam clipe nas redes sociais

A dupla sertaneja Larissa e Mariana estará lançando nesta sexta-feira seu mais novo vídeo clipe com a música “Pago Tudo”. O lançamento oficial será no Vegas Pub no sábado.

#EmCampanha

O ex-governador de MS, André Puccinelli aproveitou o Dia Internacional das Mulheres para fazer uma visita surpresa no mercadão municipal. A convite do deputado Paulo Siufi, Puccinelli visitou as bancas e comeu pastel, mas negou que esteja em ritmo de campanha para 2018. Mas defendeu candidatura própria no PMDB.

#Uber

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) suspendeu o decreto que regulamenta o Uber em Campo Grande por 180 dias. A suspensão foi comemorada nas redes sociais pelos campo-grandenses que defende o serviço em nossa cidade.

#Cansada

Advogada “famosinha” da Capital desabou dias em sua rede social por ter seu celular com o número parecido com um dos vereadores da nossa cidade. Ela desabafou que estar cansada de receber ligações e que agora os supostos eleitores do parlamentar deram pra ligar a cobrar.

#Defensor

Advogado João Catan, super defensor do Uber

O advogado João Henrique Catan comprou a briga dos campo-grandenses em defesa do Uber. Ele recebeu diversas mensagens de apoio nas redes sociais. Catan também está cotado a fazer parte do time de secretários do Azambuja, quando? Só Deus sabe!

#FestaJunina

A festa junina da UCDB deste ano terá o show da dupla Zé Neto e Cristiano. Os rapazes fazem sucesso no país e prometem levar multidão para o evento. O evento acontece no dia 3 de junho, em Campo Grande na ocasião a dupla estará lançando o novo DVD.

#Cabaré

Os cantores Leonardo e Eduardo Costa fazem show neste sábado, no Diamond Hall. O evento faz parte da turnê do DVD Cabaré Nigth Club, mais informações sobre o evento é pelo número (67) 3025-4006.

#Barbearia

A onda das barbearias em Campo Grande continua todos os dias este colunista recebe convite para inauguração de uma, é sinal que tem espaço e mercado para isso.

#Pergunta

Quando que a Noite na Seresta e outros eventos vão começar por parte da prefeitura de Campo Grande, até agora está tudo muito parado!

#TorcidaOperariana

Os torcedores do Operário estão arrecadando dinheiro para custear a viagem do time para Luziania (GO). Para ajudar estão rifando uma camisa oficial do time como um dos prêmios. A rifa está sendo vendida pelo valor de R$ 5,00 e pode ser obtida pelo telefone (67) 9975-2589, falar com João.

#Contato

