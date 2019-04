OPERAÇÃO PEPPER Quadrilha de contrabando de cigarros é alvo da PF nesta quarta-feira Em 2017 operação com mesmo nome foi realizada no Brasil

Com os alvos, foram apreendidos armas e relógios de marca Foto: Reprodução/PF

Em Iguatemi, interior de Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal apreendeu grande quantidade de cigarro e desencadeou a operação Pepper, na manhã desta quarta-feira (24). O objetivo é desarticular a organização criminosa (OrCrim), especializada no contrabando de cigarros.

A Delegacia da PF de Naviraí, com apoio da Delegacia da PF de Divinópolis, interior de Minas Gerais, chegaram aos 'cabeças' da organização que conforme os investigadores chegavam a movimentar milhões gerados pelo contrabando.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados localizadas em duas cidades de Minas Gerais, Pimenta e Piumhi. No local foram apreendidos armas e relógios de luxo.

A identidade dos alvos ainda não foi divulgada pela Polícia Federal.

OPERAÇÃO

O nome da operação é em alusão à modalidade de atuação do principal investigado. A PF não deu detalhes da investigação pois ainda está em andamento. No passado, em 2017, operação com o mesmo nome foi realizada no Brasil, na ocasião, empresas de pimentas (tradução de pepper do inglês) eram utilizadas para lavar dinheiro de produtos contrabandeados.