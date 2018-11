Bancos Quadrilha que explodiu bancos deixou para trás R$ 170 mil Polícia investiga se quadrilha presa em MG é a mesma que agiu em MS

A quadrilha que explodiu duas agências bancárias em Chapadão do Sul, na madrugada de ontem, deixou para trás R$ 170 mil. O dinheiro estava embaixo de um dos cofres explodidos, mas não sofreu nenhum dano. O valor total levado pelos criminosos ainda está sendo contabilizado, mas é superior a R$ 50 mil, dinheiro furtado de apenas uma das agências.

De acordo com o delegado Fábio Peró, da Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), há suspeitas de que a quadrilha seja a mesma que agiu na cidade Frutal, Minas Gerais, na madrugada de hoje.

Na cidade, houve troca de tiros, uma comerciante e dois criminosos morreram; além disso, uma adolescente foi atingida por bala perdida. Equipes estão nas ruas da cidade e região em busca dos autores que conseguiram fugir. Até o início desta tarde, três suspeitos foram detidos.

“Tem grande chances de ser a mesma quadrilha. Calibres utilizados eram os mesmo e os veículos tinham as mesmas características. Faremos perícia para saber se as munições usadas aqui e lá saíram das mesmas armas e também vamos pedir a quebra de sigilo telefônico, para saber se os aparelhos aprendidos lá estiveram aqui em MS”, explicou o delegado.

O delegado e uma equipe envolvendo policiais do Garras e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) ainda está em Chapadão do Sul investigando o crime.

CHAPADÃO DO SUL

A agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida 11, teve dois cofres destruídos e o dano das explosões chegou a comprometer o prédio. Já na unidade da Caixa Econômica, que fica a 250 metros de distância, na Avenida Seis, todos os caixas eletrônicos foram arrombados.

Duas lojas, uma ótica e uma venda de roupas masculinas, também foram saqueadas. Por atribuição, a Polícia Federal vai investigar o roubo à Caixa Econômica e a Polícia Civil fica responsável pelo inquérito que envolve o Banco do Brasil.

Procurado, o Banco do Brasil informou que a agência alvo de ataques criminosos teve toda a sua estrutura prejudicada e, ainda que os fornecedores já tenham sido acionados, não há como determinar a reabertura da unidade por enquanto.

FRUTAL - MINAS GERAIS

A polícia contou que por volta da 1h30 aproximadamente 15 criminosos arrombaram agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, no Centro da cidade, mas não conseguiram explodir caixas. Eles também tentaram invadir o Santander, mas a polícia chegou ao local e impediu o roubo.

Houve troca de tiros e dois assaltantes, de idades não divulgadas, foram atingidos e morreram na hora.

Durante a fuga, os autores renderam e atiraram contra uma comerciante. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram chamadas para socorrer a vítima.

No local, testemunhas contaram que estavam dentro de um estabelecimento comercial quando viram cinco homens encapuzados e armados batendo na porta. Os criminosos queriam o veículo da mulher.

A Polícia Militar também informou que foram encontradas munições de fuzis, submetrelhadoras, escopetas e pistolas, sendo que parte dessas armas são de uso exclusivo das forças armadas. Vidros das vitrines de algumas lojas próximas aos bancos ficaram estilhaçados ao serem atingidos durante a troca de tiros. (Com informações G1)