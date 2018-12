Quadrilha que explodiu casas e loja encurralou 12 policiais em delegacia

Logo após cruzarem a fronteira entre Paranhos (MS) e Ypejhú (Canindeyú), na madrugada de ontem (19), pelo menos 30 bandidos usando roupas camufladas ocupando cinco caminhonetes se dividiram em dois grupos.

Um grupo foi em direção à mansão da família de Zacarias Alderete Peralta, no bairro Virgem do Rosário. O outro seguiu para a Comissaria (delegacia) da Polícia Nacional, onde 12 policiais descansavam.

Armados com fuzis automáticos, os sicários – como os pistoleiros são chamados no Paraguai – ordenaram aos policiais que ficassem dentro da delegacia e não tentassem impedir o ataque às casas e loja da família Alderete. Em menor número, os policiais paraguaios acataram as ordens.

Com os policiais da cidade cercados, os bandidos invadiram a mansão (no mesmo terreno há outras duas casas), localizada na Rua Manuel Alderete com Ponce de Arruda e a loja de veículos na Avenida Mariscal Estigarribia, a poucos metros do território brasileiro.