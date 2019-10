Arrastão Quadrilha que fazia arrastão em casas de vários bairros com Gol cinza acaba presa no Noroeste Entre os integrantes da quadrilha estava um adolescente

Três homens foram presos e um adolescente apreendido nesta segunda-feira (21) depois de vários arrastões em diversas casas de Campo Grande. Eles foram encontrados em uma residência, no Jardim Noroeste.

Informações do boletim de ocorrência são de que, a quadrilha já havia arrombado pelo menos duas casas no bairro Rita Vieira e quando tentavam entrar na terceira casa foram perseguidos por moradores, que anotaram a placa do veículo Volkswagen Gol, de cor cinza, repassando para a polícia. Também foram entregues imagens de câmeras de segurança da ação dos bandidos.

Os policias, então, conseguiram localizar o carro que estava parado em frente a uma residência no bairro Jardim Noroeste, momento em que entraram no local e encontraram os integrantes da quadrilha e os vários objetos furtados, televisão, notebook, vídeo game, máquina de lavar roupas, celulares e ferramentas. Todos confessaram os assaltos e foram levados para a delegacia.