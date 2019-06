Sequestro Quadrilha rouba aeronave e sequestra piloto Ele foi rendido em casa e obrigado a decolar com o Cesna 182

Uma aeronave foi roubada e o piloto sequestrado, nesta terça-feira (18), em Paranaíba. Polícia Civil investiga o caso e a Polícia Militar ajuda nas diligências.

De acordo com informações do site Interativo MS, o vigilante do aeroporto foi rendido por três homens e obrigado a levá-los até a casa do piloto. Na residência, o vigilante teria sido trancado dentro de um quarto, enquanto o piloto foi sequestrado e levado pelos bandidos até o local onde estava a aeronave.

Caminhonete da vítima foi encontrada abandonada em frente ao hangar e o Cesna 182, com capacidade para até quatro pessoas, foi levado, com o piloto refém dos criminosos. O modelo roubado, conforme informações repassadas por pessoas ligadas à aviação, é comumente utilizado no tráfico de drogas.

Correio do Estado entrou em contato com a Polícia Civil da cidade, que confirmou que o caso está em investigação, mas não repassou maiores detalhes. O caso será registrado como roubo e, até a publicação desta reportagem, o piloto não foi encontrado e equipes continuam em diligências.