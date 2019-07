FUNAEPE Qualificações dos Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento estão com inscrições abertas

A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FUNAEPE) está com inscrições abertas, até o dia 17 de julho, para contratação temporária de docentes para atuarem nos cursos: Qualificação dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Qualificação dos Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) do Estado do Mato Grosso do Sul.



As inscrições serão realizadas via SEDEX ou presencialmente, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na FUNAEPE, com sede localizada na rua Major Capilé, 2220, Sala 12, Jardim Central, em Dourados. Ao todo, estão disponíveis 09 vagas mais formação de cadastro reserva.



Este é um projeto que tem cooperação interinstitucional entre a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Escola Técnica do SUS "Professora Ena de Araújo Galvão" (ETSUS) e Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI). O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Fundação.



As qualificações profissionais exigidas para exercer os cargos, a carga horária, a remuneração e demais detalhes estão publicadas no Edital nº 12 de 2019, publicado em http://www.funaepe.org.br/editais-abertos/.