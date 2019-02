CLIMA Quarta começa nublada com previsão de entrada e saída de Sol

Foto: Reprodução/Chico Ribeiro

A aquosidade que persiste em Mato Grosso do Sul mantém a previsão de chuva para o Estado, a região Noroeste, onde está o Pantanal, tem mais probabilidade de aguaceiro. Nas demais regiões, o sol aparece pela manhã, mas com o calor e forte vapor no ar, a chuva é quase certa no período da tarde.

A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 95% e 40% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 18°C a 34°C.

Em Campo Grande o dia deve ser com sol entre nuvens e períodos nublados. A probabilidade de chuva é maior entre 8h e 10h. A máxima para a Capital é de 31ºC e a mínima de 21ºC.

Na região do Bolsão, Três Lagoas tem previsão de máxima de 35ºC e mínima de 21ºC, com céu nublado. Paranaíba e Aparecida do Taboado registram mínima de 23ºC e 21ºC e máxima de 31ºC e 32ºC, respectivamente.

Veja outras previsões no mapa: