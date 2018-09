Tempo Quarta-feira chuvosa e temperaturas amenas no Estado

Foto: Edemir Rodrigues

Esta quarta-feira (19.9) já começa nublada com pancadas de chuva nas regiões Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul. No decorrer do dia, as pancadas de chuva devem atingir todo Estado, mas em pontos isolados.

A umidade relativa do ar varia de 90% a 35% e as temperaturas oscilam de 17ºC a 36ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira o mapa da previsão do tempo feito pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).