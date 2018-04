Tempo Quarta-feira com tempo nublado e temperaturas amenas

Foto: Edemir Rodrigues

A previsão para esta quarta-feira (18.4) é de tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuvas nas regiões Pantaneira, Norte e Central de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), no extremo Sul do Estado o tempo fica firme e sem expectativa de chuva. Nas demais áreas, segue parcialmente nublado.

As temperaturas permanecem amenas. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20ºC e a máxima de 26ºC.

Confira também como vai ficar a temperatura no interior:

Dourados – 16ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 20ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Três Lagoas – 20ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 18ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Coxim – 20ºC (mínima) / 29ºC (máxi18ma)