CLIMA Quarta-feira de Cinzas com calor e possibilidade de chuva em MS Confira o clima para hoje em Mato Grosso do Sul

Foto: Edemir Rodrigues

Hoje, quarta-feira (06) de cinzas é previsto em Mato Grosso do Sul, sol entre nuvens em várias cidades do estado. O clima abafado pode provocar senssação térmica de até 31°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões.

Na Capital, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado no período da manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde e a noite. A mínima marca seus 22°C e a máxima poderá chegar aos 31°C.

Em Camapuã, Figueirão, São Gabriel do Oeste e Sonora, a previsão também é de calor de 31°C no decorrer do dia, mas poderá chover a tarde.

Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica e Três Lagoas, registrarão temperatura máxima de 31°C e a umidade relativa do ar ficará entre 55% e 90%. Também há previsão de chuva em Dourados, Ponta Porã e Aral Moreira, no sul do Estado.