Tempo Quarta-feira de Cinzas é chuvosa e com baixas temperaturas em MS Há também possibilidade de trovoadas isoladas, especialmente à tarde em todas as regiões

Foto: Arquivo/MS Notícias

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) revela que a quarta-feira de Cinzas (14.2) será de tempo nublado e com possibilidades de pancadas de chuvas em Mato Grosso do Sul. Há também possibilidade de trovoadas isoladas, especialmente à tarde em todas as regiões. Chuva de moderada intensidade poderá ser registrada na região sul do Estado.

Confira abaixo as temperaturas em alguns municípios do Estado:

Campo Grande: mínima de 21°C e máxima de 31°C;

Corumbá: mínima de 24°C e máxima de 33°C;

Coxim: mínima de 22°C e máxima de 36°C;

Dourados: mínima de 19°C e máxima de 27°C;

Ponta Porã: mínima de 20°C e máxima de 27°C;

Três Lagoas: mínima de 21°C e máxima de 35°C.