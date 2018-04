Quarta-feira de sol e tempo seco em MS, prevê Cemtec

Foto: Chico Ribeiro

A previsão do tempo para esta quarta-feira (11.4) é de sol entre nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), a umidade relativa pode estar baixa, exigindo estado de atenção.

A exceção fica por conta do extremo Norte do Estado, que pode ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Os termômetros podem marcar 35ºC, em Coxim. E a temperatura mínima prevista é de 31ºC, em Ponta Porã.

Em Campo Grande, a máxima esperada é de 32ºC e a mínima de 21ºC.