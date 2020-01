CLIMA Quarta-feira de temperaturas elevadas em MS Confira as previsões climáticas para hoje (15) na Capital e interior

Foto: Reprodução

As temperaturas continuam elevadas nesta quarta-feira (15.10) e Mato Grosso do Sul pode ter máxima de 38°C, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O tempo deve permanecer parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas especialmente no período da tarde, exceto na região oeste, onde o céu ficará parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancada de chuva isolada.

A umidade relativa do ar pode variar entre 35% a 100%, enquanto as temperaturas podem ficar entre de 20°C a 38°C, com tendência a elevação. A região pantaneira deve ser a região mais quente neste dia.

CHUVAS

Boletim do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que até dia 21 de janeiro, será o período menos chuvoso em Mato Grosso do Sul. Especialmente nas regiões pantaneira e norte do Estado onde são esperados até 25 milímetros acumulados ao longo do período. Para as regiões sudoeste, sul, central e bolsão pancadas de chuvas são esperadas e os acumulados poderão chegar até 60 milímetros.