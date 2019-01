Tempo Quarta-feira de tempo firme na maior parte do MS; umidade do ar em estado de atenção

Ao longo desta quarta-feira (23.01), a faixa norte de Mato Grosso do Sul poderá ter um dia parcialmente nublado com pancadas de chuvas acompanhada de trovoadas isoladas a partir da tarde. As demais áreas do Estado seguirão com condição de tempo firme e com baixa expectativa de chuva. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), durante a manhã, a umidade relativa do ar poderá estar em torno de 85%, porém a tarde poderá chegar a 30 %, considerado estado de atenção. As temperaturas têm estimativas entre de 21°C a 38°C.