Tempo Quarta-feira gelada e seca em Mato Grosso do Sul

Parcialmente nublado com possibilidade de geada nas regiões Sudoeste e Sul de Mato Grosso do Sul. Demais áreas a condição é de sol entre nuvens com baixa umidade relativa do ar. Não há possibilidade de chuva.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos

(Cemtec). Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:

Bonito – 3°C (mínima) / 20ºC (máxima)

Campo Grande – 5ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Corumbá – 8ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Coxim – 8ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Dourados – 4ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

Naviraí – 3ºC (mínima) / 20ºC (máxima)

Nova Andradina – 4ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

Ponta Porã – 4ºC (mínima) / 19ºC (máxima)

Três Lagoas – 7ºC (mínima) / 26ºC (máxima)