CLIMA Quarta-feira será de céu claro e máxima de 36°C em Mato Grosso do Sul A temperatura máxima poderá chegar aos 32°C em Campo Grande e não há previsão de chuva

Campo Grande amanheceu com céu claro nesta quarta-feira Foto: Henrique Kawaminami

A quarta-feira (9) será de predomínio de céu claro em Mato Grosso do Sul e a temperatura máxima poderá chegar aos 36°C, segundo prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Poderão ocorrer pancadas de chuva nas regiões norte e leste do Estado.

Na Capital, o céu ficará de parcialmente nublado a claro nesta quarta-feira. A temperatura máxima poderá chegar aos 32°C e não há previsão de chuva. Em Sonora, Camapuã, Figueirão e Pedro Gomes, a máxima será de 34°C e poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas à tarde.

Em Três Lagoas, Paranaíba, Costa Rica, Brasilândia, Bataguassu e Nova Andradina, a previsão é de céu claro de manhã e possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas à tarde. A máxima não passará dos 30°C.

No sul do Estado, o céu ficará claro durante todo o dia e a máxima poderá chegar aos 32°C em Glória de Dourados, Naviraí, Mundo Novo, Dourados, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Angélica e Ponta Porã. Em Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, no oeste de Mato Grosso do Sul, a máxima poderá chegar aos 36°C. Não há previsão de chuva.