CLIMA Quarta-feira será de muita chuva para todo o estado de MS Em Campo Grande a mínima será de 21°C e máxima de 25°C

Foto: Minamar Júnior | Jornal Midiamax

A quarta-feira (11) em Mato Grosso do Sul começou com muita chuva. A previsão para o dia, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com possibilidade de granizo para a região sul do estado.

Os índices da umidade relativa do ar podem variar entre 60% a 100% neste dia. Já as temperaturas continuarão agradáveis em Mato Grosso do Sul, podendo variar entre de 18°C a 31°C.

Em Campo Grande a mínima será de 21°C e máxima de 25°C. Jardim e Dourados os termômetros registram mínima de 22°C e a máxima pode chegar a 28°C. Em Três Lagoas e Paranaíba a temperatura pode variar entre 22°C e 31°C.