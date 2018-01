Quarta-feira será nublada e com possibilidade de chuva

Foto: Chico Ribeiro

O tempo permanece nublado nesta quarta-feira (17.1) em Mato Grosso do Sul.

Segundo a meteorologista Franciane Rodrigues, do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), um sistema de baixa pressão poderá ajudar a formar nuvens sobre o Estado, dando condição para chuva a qualquer hora do dia.

O extremo sul de Mato Grosso do Sul poderá receber os maiores acumulados, de até 15 milímetros de chuva.

Nas demais áreas, o tempo deve permanecer nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva a tarde.

Apesar das chuvas o tempo permanece quente. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23ºC e a máxima de 29ºC.

Em Dourados, a temperatura pode chegar a 27ºC e em Ponta Porã a 28ºC. Já em Corumbá, os termômetros podem registrar até 32ºC e, em Três Lagoas, 33ºC.