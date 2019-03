Quarta morte por dengue Ã© confirmada em MS

Dengue Quarta morte por dengue é confirmada em MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) confirmou nesta terça-feira (19/3) que um idoso de 78 anos é a quarta vítima fatal causada em decorrência da dengue em Mato Grosso do Sul. O homem estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Agora, a Capital e Três Lagoas, na região do Bolsão, somam dois óbitos pela doença no Estado. A informação sobre a morte foi publicasa pelo portal do jornal Correio do Estado.

De acordo com o boletim epidemiológico publicado na semana passada, 20 municípios de Mato Grosso do Sul estão com índices altos de notificações da dengue. Dourados possui 301 casos notificados e aparece com média incidência.

Até o dia 14 de março, o Estado possuía 11.130 notificações, ultrapassando os números do ano passado todo, que ficou em 10.727.