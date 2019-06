Dourados Quatro adolescentes ficam bêbadas, uma passa mal e dono de bar é preso Comerciante responde por ter vendido bebidas alcoólicas às meninas

Comerciante dono de um bar foi preso pela Guarda Municipal de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (25), depois de vender bebidas alcoólicas para quatro adolescentes. As meninas, com idades entre 13 e 16 anos, ficaram embriagadas, chegaram a passar mal e uma delas precisou de atendimento médico.

De acordo com a Guarda, por volta das 16 horas, a equipe foi informada que as adolescentes estavam bêbadas no Parque dos Ipês. Lá, os guardas constataram os fatos e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para levar uma delas à Upa (Unidade de Pronto Atendimento).

Elas estavam com quatro “corotes” de bebida alcoólica e um energético que alegaram terem comprado por R$ 38 em um bar no centro da cidade e apontaram o local. O Conselho Tutelar foi acionado e, no estabelecimento, o comerciante chegou a negar a venda, mas foram encontradas bebidas da mesma marca das que estavam com as vítimas. Por este motivo, o homem acabou preso.