Colisão Quatro ficam feridos em colisão com carro da Guarda e caminhonete

Por volta das 10h30 de hoje (16/10), quatro pessoas ficaram feridas em Campo Grande, depois que uma viatura da Guarda Municipal colidiu com uma caminhonete Hilux no cruzamento da Avenida Mascarenhas de Moraes com a Rua Monte Castelo, região norte.

De acordo com o Campo Grande News, um servidor da Guarda, que não quis se identificar, disse que o veículo da corporação seguia pela Mascarenhas sentido Terminal General Osório, para atender uma ocorrência na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino.

Quando se aproximou do cruzamento, a Hilux andava na Rua Monte Castelo no sentido bairro ao centro. O sinal estava aberto para o motorista da caminhonete, identificado como Fernando da Silva, 26 anos, mas a viatura da Guarda Municipal estava com os sinais intermitente e sonoro ligados, indicando urgência.

Ainda conforme o site, no carro da Guarda Municipal estavam Denis Rosa Pires, que conduzia o carro, Alan Pierre, comandante da ação, e Marcelo Barbosa. Os quatro, além do motorista da caminhonete, não se feriram gravemente e aguardavam atendimento.

Fernando da Silva seguia para uma entrega de verduras no momento do acidente. O colega de trabalho Valmir Bonfim, 62 anos, disse que o motorista comentou que o sinal estava aberto e que a viatura da Guarda estava em alta velocidade.

A primeira viatura do Corpo de Bombeiros a chegar foi uma especial para combate a incêndio. Por isso, as vítimas tiveram de ser atendidas na calçada de uma farmácia, que fica no cruzamento, até a viatura especializada neste atendimento chegar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os quatro envolvidos reclamam de dores e Denis tem um ferimento na cabeça e Alan com dor na costela.