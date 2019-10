Quatro sÃ£o presos por pesca em local proibido

Pesca Proibida Quatro são presos por pesca em local proibido

Policiais militares ambientais realizavam fiscalização no rio Miranda, no município de Bonito, durante a operação Pré-piracema e autuaram quatro pescadores por pescar em local e utilizando método proibido (lambada ou chasco).

Os policiais ao chegar no local denominado Corredeira Santa Helena surpreenderam dois homens praticando a pesca predatória. Com os autuados, de 36 e 43 anos, residentes em Porto Feliz e Cerquilho (SP), foram apreendidos dois molinetes com varas.

Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinha capturado nenhum pescado. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 700,00.

Ainda no município de Bonito, em outro trecho do rio, dois outros pescadores foram surpreendidos pescando com petrecho do tipo garateia, em uma modalidade denominada “lambada”, ou “chasco”, sendo este método de pesca proibido em Mato Grosso do Sul. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinha capturado nenhum pescado.

Com os autuados, de 44 e 53 anos, residentes em Bonito, foram apreendidos dois molinetes com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 700.

Todos os infratores responderão por crime de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.