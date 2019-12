Acidente Quatro vagões de trem se soltam e atingem veículos que estavam na rua em MS Conforme o Corpo de Bombeiros, uma mulher que conduzia um dos veículos foi atendida por uma ambulância e encaminhada em estado grave para um hospital de Corumbá.

Vagão de trem que se soltou do comboio na tarde desta quarta-feira, em Corumbá (MS) Foto: Carla Salentim/TV Morena

Um grave acidente envolvendo vagões de trem na tarde desta quarta-feira (4), chocou a população de Corumbá, a 425 quilômetros de Campo Grande, próximo da fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia.

Conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros, quatro vagões de um trem carregado com ferro, se soltaram do comboio, e acabaram atingindo três carros e uma moto, que estavam parados na rua, esperando a passagem do trem.

Ainda de acordo com os bombeiros de Corumbá, a condutora de um dos veículos ficou gravemente ferida. Ela, que teria sido a única vítima do acidente, foi atendida por uma ambulância e levada para o hospital da cidade.