Paraguai Quatro veículos são apreendidos com produtos contrabandeados do Paraguai Apreenções foram feitas em intervalo de 20 minutos

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam quatro veículos carregados com produtos contrabandeados do Paraguai, na MS-166 e na MS-162, ambos casos na região de Maracaju, no último domingo (16). Duas pessoas foram presas na ação.

De acordo com o DOF, por volta de 10h, na MS-166, motoristas de um Renault Sandero e um Ford Ka, ao avistarem a viatura policial, fizeram o retorno na rodovia e começaram a fugir. Após alguns quilômetros, os agentes conseguiram interceptar os dois carros e prender os condutores, de 58 e 27 anos.

No interior dos veículos estavam vários pacotes de essência para narguilé de diversas marcas, embalagens de produtos para maquiagem, produtos eletrônicos e acessórios, como roteadores, PlayStation 4, HD interno, 30 pneus de diversas marcas e tamanhos.Todos os produtos sem a documentação de regularidade fiscal. A ocorrência foi registrada e entregue na Polícia Federal de Dourados.

Depois de cerca de 20 minutos, na MS-162, um veículo Fiat Palio e um veículo VolksWagen Fox carregados também com vários pacotes de essência para narguilé de diversas marcas, produtos eletrônicos e acessórios para internet e 65 pneus de diversas marcas e tamanhos sem a documentação fiscal, foram apreendidos pelo DOF.

A apreensão ocorreu durante abordagem para fiscalização, onde novamente os veículos efetuaram manobra de retorno assim que visualizaram a viatura policial e empreenderam fuga. A equipe perseguiu os carros e os localizou abandonados em uma mata, sem os condutores, que não foram localizados. Esta ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã.