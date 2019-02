INSS Queda de sistema prejudica atendimento do INSS em diversas agências em todo o país

No mesmo dia em que o governo anuncia sua proposta para a reforma da Previdência, trabalhadores que procuraram as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enfrentam problemas para serem atendidos. Devido a um problema na rede de transmissão de dados, diversas agências ficaram sem internet durante boa parte da manhã desta quarta-feira (20).

Segundo o INSS, a empresa responsável pela manutenção já foi acionada "e trabalha para restabelecer o serviço o mais rápido possível".

Os segurados agendados para esta quarta e que forem prejudicados pelo problema terão atendimento reagendado para a data mais próxima.

"O INSS pede desculpas por transtornos causados, agradece a compreensão e reitera o compromisso em continuar oferecendo um atendimento à altura das expectativas da população brasileira, com agilidade, segurança e eficiência".